رانيا محمود ياسين تهنئ والدتها بعيد ميلادها برسالة مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة رانيا محمود ياسين والدتها الفنانة شهيرة بعيد ميلادها، الموافق اليوم 1 فبراير الجاري.

ونشرت رانيا صورة مجمعه في إطار واحد لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :" أمي حبيتي الغالية كل سنة وانت طيبة وبخير وصحة وعافية ويبارك فيكي ويحفظك ويخليكي لينا يارب".

أضافت :" انت الحب والعطاء والسند والظهر وكل الأمان حفظك الله، أعلم أنك متألمة في عيدك هذا العام بعد فراق حبيبك بس أرجوكي تخلي بالك على نفسك وتعرفي انه شايفك وأكيد عايزك مبسوطة فحاولي تنبسطي من فضلك ولو حاجة بسيطة".

وتابعت :" كل سنه وانت طيب يا حبيتي سنة سعيدة عليكي ان شاء الله بحبك أوي يا أمي يا كل ما لي في هذه الدنيا ".

رحل الفنان الكبير محمود ياسين، عن عالمنا يوم 14 أكتوبر 2020، ودُفن في مقابر أسرته بالفيوم، واستقبلت أسرته العزاء فيه بمنطقة الشيخ زايد، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمشاهير.