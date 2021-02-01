فيديو| ماجد الكدواني عن كريم عبدالعزيز: الناس بيقولولنا هو أنتوا مرتبطين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان ماجد الكدواني عن علاقته بالفنان كريم عبدالعزيز ومدى ارتباطهما ببعض.

وقال ماجد خلال لقاء ببرنامج سهرانين، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، :"بتعلم من كريم كتير أوي، دايما ما بينا فضفضة، من الناس القليلين اللي مرتاح وأنت تتكلم معاه، حاسس بأمان وأنت بتتكلم معاه، لا يمكن يمثل أو يضحك عليك، كله من قلبه، لذلك هو ممثل مختلف، رهيب، ومهما قولت مش هوفيه حقه، دايما بيطلعوا علينا إشاعات، وبيقولوا هو أنتوا مرتبطين؟؟".

أضاف ماجد :" كريم ميعرفش يتكلم إلا من قلبه، وبالتالي ميعرفش يستقبل أي حاجة، والمعاملة معاه لازم تكون بحساب أوي، وطبيعية في نفس الوقت، من قدر حساسيته يفقس اللي قدامه بسرعة، ذكي جدا، لذلك متعرفش تتعامل معاه، غير لما تكون من قلبك، ينطبق عليه جملة: (ما يصدر من القلب يصل للقلب، ومالا يصدر من القلب لا يصل حتى للآذان)، وكريم عشرة عمر بجد".

تابع :" لما تقابله أول مرة تحس أنك عارفه من 20 سنة، أنا أعرفه بقالي 20 سنة بجد، ومش ببالغ أو بجامل، بس كريم بأمانة ربنا، تركيبة ساحرة جدا، مفيش حد يفهمه، وحساس أوي، وعنده كم من المصداقية رهيبة، وميعرفش يقول كلمة غير من قلب".

وأكمل :" كريم بالنسبة لي أخ وصديق ، وبتعلم منه حاجات كتير حتى في الحياة، مش في الفن بس، وبتعلم من حكمته بتصرفاته مع البشر، وردود أفعاله، وانضباط في النفس، عنده ضبط نفس بغير منه، ربنا يحميه ويحفظه ويديمها عليه نعمة، ويديمه نعمة في حياتي".