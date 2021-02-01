صورة- ابن نادية العراقية يرد على شائعة وفاتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر أدهم ابن الفنانة نادية العراقية صورة تجمعه بوالدته، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك".

وعلق على الصورة :"بسم الله الرحمن الرحيم، يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ".

وأضاف :"الحمد لله أنا أمي بخير، شكرًا لكل حد اهتم وكلمني، فوق راسي".

تابع :"طبعا الللي قال الخبر ده وساعد في نشره أقرأ الآيه كويس، ربنا يهديك".

وكان البعض قد تداول شائعة وفاة الفنانة نادية العراقية أمس.

نفى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، شائعة وفاة الفنانة نادية العراقية.

وأكد "عزوز" في تصريح خاص لمصراوي، إن الفنانة نادية العراقية بصحة جيدة وما يتم تداوله عن وفاتها مجرد شائعة.