"كفاية بقى".. ميمي جمال تكشف سبب اعتزالها الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة ميمي جمال عن أسباب اعتزالها الفن نهائيًا.

وقالت ميمي في مداخلة هاتفية لأحد البرامج، :"أيوه اعتزلت الفن، أنا من ساعة ما المرحوم حسن زوجي أتوفى، وأنا في حالة نفسية، بقالي سنة ونص مش عارفة اشتغل، لغاية أحمد حلمي ما عمل فيلم "لف ودوران" قالولي هو عايزك في الفيلم".

أضافت ميمي :"أنا اشتغلت كتير أوي، أنا بشتغل من وأنا عندي 9 سنين، وعملت كذا فيلم وأنا صغيرة، كفاية بقى أشوف أولادي وأحفادي وأشوف نفسي شوية، أنا اعتزلت خلاص".

أخر أعمال ميمي جمال التلفزيونية سيت كوم "عائلة حاحا"، بطولة طلعت زكريا، نادية العراقية، بدرية طلبة، إيمي طلعت زكريا، رجاء حسين، إنتصار، تأليف طلعت زكريا، إخراج رائد لبيب.