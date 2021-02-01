وفاة والدة المخرج سعيد منسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

توفيت صباح اليوم والدة المخرج المسرحي سعيد منسي، عقب تعرضها لوعكة صحية.

المخرج سعيد منسي أعلن عن وفاة والدته، وكتب :"إنا لله وإنا إليه راجعون، أمي رحلت، سيدة السماء والأرض، سيدة الجنة بإذن الله، من أطعمتني و ربتني وجعلت مني رجلا، بدأت رحلتها للجنة بإذن الله، خفف الله عنها أوجاعها ووحدتها، أمي في ذمة الله 1 فبراير 2021".

المخرج سعيد منسي أخرج عد مسرحيات، منها "العمى"، و"يوتيرن" من إنتاج البيت الفني للمسرح، بطولة شريف خيرالله، وهايدى عبد الخالق، وريهام أبو بكر، وميشيل ميلاد، وسوزان مدحت، وإسلام علي، وهشام فهمي، وريتا هاني، نرمين نبيل، إبراهيم بوشا.