فيديو| حلم أحمد السقا :"فيلم سينمائي يحكي قصة حياة محمد الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان أحمد السقا في لقاء سابق عن حبه الشديد لحماة مصفف الشعر الراحل محمد الصغير، وذلك خلال افتتاح فرع جديد لمشروعه في منطقة مدينتي.

قال السقا قبل رحيل الصغير خلال لقائه في برنامج "The insider"، :"ببارك لحمايا العزيز وأبويا، بسم الله ماشاء الله مش محتاج شهادتي".

أضاف السقا :"من أحلامي إن أنا أعمله فيلم، لأن محدش يعرف قصة حياة حمايا، أنا الوحيد اللي أعرفها، هو قصة صعود في الدراما عندنا بنسميها قصة صعود ونجاح، وربنا يخليه لينا ويديه الصحة يا رب".

كان الفنان أحمد السقا، أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته المذيعة مها الصغير، منذ أيام.

ونشر السقا صورة الصغير عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير.. الرجاء الدعاء له".

وأُقيمت صلاة الجنازة على الراحل عقب ظهر الجمعة الماضية، في مسجد السلطان حسين بطريق صلاح سالم.