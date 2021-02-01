بكلمات مؤثرة.. عاصي الحلاني يحتفل بعيد ميلاد ابنته ماريتا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: بكلمات من القلب وجّه فارس الغناء العربي عاصي الحلاني رسالة مؤثرة لابنته الفنانة الشابة ماريتا الحلاني بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف في اليوم الأول من شهر فبراير، حيث بلغت اليوم عامها الـ 24 وهي أكبر اخوتها.

ونشر عاصي الحلاني عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعه وماريتا مع ابنه الوليد الحلاني من أجواء الاحتفال بالمناسبة السعيدة وعلق قائلًا: “عقبال شي مية سنة .. يا زنبقة يا سوسنة .. يا فرحتي بكل العمر .. جيتي لبيتي تزينة”.

وحصدت الصورة التي نشرها عاصي آلاف الإعجابات (Likes) والتعليقات من المتابعين الذين تمنوا بدورهم أيام سعيدة لماريتا.