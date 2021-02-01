بالفيديو – تشبيه ابنة نجمة خليجية ببريانكا شوبرا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت الفنانة الكويتية غدير السبتي مقطع فيديو برفقة ابنتها اسماء التي أطلّت معها معتمدة المكياج عينه.

ولفتت أسماء الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شبّهها قسم كبير من المتابعين بالنجمة الهندية بريانكا شوبرا.

ويُذكر أن غدير تزوجت للمرة الأولى من والد ابنتها أسماء وابنها عبد الوهاب القبندي قبل أن تنفصل عنه. وفي العام 2018 تزوجت ثانية من زميل دراستها المخرج البحريني أحمد الفردان، حيث التقيا مجدداً بعد عشرين عاماً لتتكلل علاقتهما بالزواج، لكن تم الطلاق بعد عام واحد. وقد بدأت مشوارها الفني كممثلة في العام 2014 حيث رشّحها المخرج محمد دحام الشمري للقيام بدور في مسلسل “ثريا” إلى جانب الفنانة سعاد عبدالله.