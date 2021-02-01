قرار جديد حول ممتلكات الراحليّن أحمد زكي ونجله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: قضت محكمة استئناف الجيزة بمصر، برفض الاستئناف المقدم من رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وذلك على فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان الراحل أحمد زكي، وتأييد فرض الحراسة.

وكانت محكمة الجيزة قد أصدرت في وقت سابق حكما بفرض الحراسة القضائية على تركة الفنان الراحل أحمد زكي، وتشمل السيارات والشقق وما بداخلها من مقتنيات.

واستأنف رامي عز الدين نجل الفنانة الراحلة هالة فؤاد على الحكم، لتصدر المحكمة حكمها بتأييد فرض الحراسة القضائية على ممتلكات الفنان الراحل، وتعيين حارس قضائي لتسلم التركة.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد أعلن عن وفاة الفنان الشاب هيثم أحمد زكي نجل الفنان الراحل أحمد زكي في 7 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2019، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.