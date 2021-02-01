آخر تطورات جلسة محاكمة والدة حلا الترك في الدعوى التي رفعتها ضدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: ما زالت قضية الخلاف بين الفنانة الشابة حلا الترك ووالدتها منى السابر تتفاعل. وفي هذا السياق، أُعلن أخيراً تأجيل جلسة محاكمة الأخيرة في الدعوى التي رفعتها النجمة ضدها متهمةًً إياها بسرقتها.

ويأتي هذا بعدما كشفت السابر تفاصيل أزمتها مع ابنتها وعائلة طليقها المنتج البحيريني محمد الترك، حيث قالت في أحد المقاطع المصورة التي تناقلها عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي: “يحاربوني في سمعتي وشرفي ويريدون يدمروني وينفوني من الدنيا ويريدون الزج بي في السجن. وأتمنى أن يضع القانون لهم حداً. وفي البداية كنت ألتزم الصمت حتى لا أثير الرأي العام”. وأضافت: “المشلكة أنهم لم يتركوني في حالي، وصرت أتعرض للتهديد وحتى تم التشهير في سمعتي وشرفي، تم محاربتي بشكل عنيف وضاري”.

ويُشار إلى أن حلا كانت قد تعرّضت لحملة هجوم عنيف من الكثير من المتابعين حيث اتّهموها بعقوق والدتها. كما طاولتها الانتقادات بسبب إطلالة بدت فيها أكبر من سنّها حيث اعتبر الناشطون أنها فقدت طفولتها.