حادث مروّع يودي بحياة نجمة البوب صوفي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: توفيت المغنية والمنتجة الأسكتلندية في مجال موسيقى البوب والإلكترو، صوفي البالغة من العمر 34 عاماً في “حادث مروع”، على ما أعلنت شركتها “ترانسغريسيف” في بيان السبت الماضي.

وكانت صوفي المولودة في مدينة غلاسكو الأسكتلندية عملت مع فنانين كمادونا وتشارلي إكس سي إكس، ورُشحَت لجوائز “غرامي” عام 2019 في فئة أفضل ألبوم رقص/ إلكترو عن أسطوانتها الأولى التي أشاد بها النقاد على نطاق واسع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شركة “ترانسغريسيف” إن صوفي “قضت في شكل مأسوي جرّاء حادث مروع”. وأوضح البيان الذي نشر على “تويتر” أن صوفي “صعدت لمشاهدة اكتمال القمر، وانزلقت بالخطأ وسقطت”.

وصوفي زيون المعروفة باسم صوفي كانت موسيقية ومغنية ومنتجة ومنسقة أسطوانات، وهي أصدرت أغنيتها المنفردة الأولى “ناثينغ مور تو ساي” عام 2013. وتعاونت الفنانة المتحولة جنسياً مع مادونا وشاركت في كتابة أغنيتها “بيتش آيم مادونا”، ومع تشارلي إكس سي إكس في تسجيل “فروم فروم”” والأغنية المنفردة “آفتر ذي آفتر بارتي”.