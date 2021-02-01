ماجد الكدواني: نصيحة من عادل إمام غيرت حياتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل المصري ماجد الكدواني عن نصيحة للزعيم عادل إمام غيرت حياته بعد فشل فيلمه "جاي في السريع" الذي تحمل فيه عبء البطولة المطلقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الفنان أمير كرارة في برنامجه "سهرانين" الذي يعرض على قناة on، والذي استضاف فيه أيضا بيومي فؤاد وسيد رجب.



وحققت الحلقة تفاعلا كبيرا فور عرضها، لاسيما أن الحوار بين الضيوف ومقدم البرنامج أمير كرارة غلبت عليه روح المرح والعفوية الشديدة.

وقال الكدواني إن الزعيم اتصل به هاتفيا وقال له: "بص يا ماجد مثل وبس وسيب السوق هو اللي يحدد قيمتك واوعى تزعل من فشل إيرادات فيلم أنا عرضت قبل كدا في صالة فاضية".





وأضاف أن مكالمة الزعيم كانت نصيحة لن ينساها طوال عمره، مشيرًا إلى أنه ذهب بعدها للزعيم في المسرح وقال له: "ربنا نزل الكلام اللي عاوزه يوصلني على لسانك".



يذكر أن آخر أعمال ماجد الكدواني فيلم "وقفة رجالة"، وشاركه البطولة سيد رجب، وبيومي فؤاد، وشريف دسوقي، ومحمد سلام، وأمينة خليل.