أصالة وشيرين تحييان ثاني أمسيات "هلا بالمجاز"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستضيف مسرح المجاز في الشارقة ثاني حفلات الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز" يوم 19 فبراير الجاري.

وسيعيش عشّاق الغناء العربي ليلة لا تنسى مع حفل غنائيّ ساهر عنوانه الصوت الشجيّ والإحساس العالي وضيوفه النجمتان أصالة نصري وشيرين عبد الوهاب.

وستقدم الفنان أصالة لجمهورها الإماراتي والعربي باقة من أجمل أغنياتها التي سجلت فيها علامة فارقة في سماء الغناء العربي، مثل "أكثر" و"خانة الذكريات"، و"آسفة" و"روّح وروح" وغيرها من الأعمال التي اشتهرت بها خلال مسيرتها الطويلة.





وستنقل الفنانة شيرين عبد الوهاب جمهورها إلى سحر الكلمة واللحن في أجمل أغنياتها، حيث ستحيي صاحبة "حبه جنة"، و"على بالي"، و"يا ليالي"، الحفل بأغنياتها التي احتلت فيها قلوب محبيها وتركت لنفسها بصمة لافتة في ذاكرة الغناء العربي.

وكانت إدارة المسرح قد أعلنت عن الانتهاء من الاستعدادات الخاصة لاستقبال الجمهور حيث خصصت بيئة ملتزمة بأعلى معايير السلامة والوقاية من فايروس كورونا المستجد، وحددت ضوابط للالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، ووضعت بوابات تعقيم على مداخل ومدارج المسرح بالإضافة إلى توفير الأقنعة الطبية والمعقمات.