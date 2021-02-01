أحلام تشوق جمهورها بـ"فدوة عيونك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت الفنانة الإماراتية أحلام الملصق الدعائي الخاص بألبومها الجديد "فدوة عيونك" عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووعدت أحلام جمهورها قبل أسبوع تقريبا بطرح الألبوم أول شهر فبراير، مؤكدة أنه سيكون من طراز فريد وراقي.



"فدوة عيونك" هو الألبوم الأول للنجمة الإماراتية بعد غياب 5 سنوات، ويضم ما يقرب من 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية ومنها: "عيوني بس، وحزين، وزوبعه، ويا آدمي حس، ودفتر وممحاه، والله يرحمه، وتشرق الشمس وتغيب، ودمعة زرقا، وسر معلن، والفرقا، وخاطري ضايق، وابن التراب، وما سألت إلا عليك".





وتتعاون أحلام في ألبومها الجديد مع 5 فنانين من مصر وهم: الملحن محمد الخيامي، والموزعين وليد فايد، وخالد عز، ومدحت خميس، وأسامة الهندي،

ومن أبرز الشعراء الذين تعاونت معهم: ترك آل الشيخ للمرة الأولى، والأمير الشاعر خالد الفيصل، والأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن، والأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، والأمير الشاعر سعود بن عبد الله، ومساعد الرشيدي، وعبدالله بو راس، ونايف صقر، وحسان العبدلي، وخالد العوض، وأحمد الصانع، وفيصل الشعلان، وقوس، وعبد الرحمن العثمان، والشاعرة الجادل، ومعتزة.