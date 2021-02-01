فيديو.. بسمة وهبة تكشف "سر" انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة، مقطع فيديو يجمعها بالفنان عمرو دياب، كاشفة في تعليقها عن سر انفصاله عن دينا الشربيني.

وقالت بسمة وهبة، في الفيديو المنشور عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام": "دلوقتي أنا عرفت عمرو دياب ودينا الشربيني سابوا بعض ليه!.. للأسف عرفت سابوا بعض ليه.. من نبرنا يا جماعة.. قمر يا جماعة وجميل وبيبي ومتواضع وكل حاجة حلوة فيه، وهي كمان أيضا.. بس الناس جابتهم الأرض من النبر والحسد والعين وبعدين سابوا بعض خلاص. الناس مش سايبينهم في حالهم وبيسخنوهم على بعض".

وتابعت: "بالراحة على الناس.. لو فيه 1% يرجعوا لبعض.. لكن بنبر الناس وكلامهم مش هيرجعوا.. يا جماعة حرام عليكم.. هما ذنبهم إنهم مشاهير؟..سيبوا الناس في حالها".





وكشفت تقارير صحفية مصرية، في وقت سابق، عن تطور جديد في تدهور العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني، والتي قد تشهد على الفصل الأخير في علاقتهما.

وأكدت مصادر أن الأيام القليلة الماضية شهدت خلافا كبيرا بين "الثنائي"، انفصلا على أثره بشكل تام عن بعضهما، بل طلب عمرو دياب من دينا الشربيني وقتها أن تغادر شقته في فندق "الفورسيزون" في العاصمة المصرية القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أن الانفصال تم بعدما طلبت دينا الشربيني من عمرو دياب أكثر من مرة أن تكون العلاقة بينهما زواجا رسميا، وبحفل زفاف يحضره الجميع، مضيفة أن "دينا الشربيني ترى أنها ضحت كثيرا باستمرارها في علاقة بهذا الشكل، بينما كان يرى عمرو دياب أنه أضاف لدينا الشربيني كثيرا، بداية من مساعدتها للظهور في أعمال درامية في أهم موسم في العام، وهو الموسم الرمضاني، ووضع اسمها في الصفوف الأولى".

ولم يؤكد أي من الطرفين عمرو دياب أو دينا الشربيني، ارتباطهما أو انفصالهما رسميا.