فيديو وصور| علا رشدي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة علا رشدي بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد داود، الذي وافق يناير الماضي.

ونشرت علا صورًا ومقطع فيديو من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"عيد ميلاد جميل ولذيذ لأطيب وأحن زوج وأب في الدنيا، قولنا برضه نعملك تورتة مريحة فيها الكرسي المفضل وأنت قاعد عليه بتتفرج على ماتش".

شاركت علا رشدي في رمضان الماضي بمسلسل "بـ100 وش" خلال شهر رمضان الماضي وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، إنتاج العدل جروب، إخراج كاملة أبو ذكري، ويشارك في بطولته نيللي كريم، آسر ياسين، محمد عبد العظيم، شريف دسوقي، دنيا ماهر، سلوى محمد علي، حنان يوسف، زينب غريب وحسن أبو الروس.