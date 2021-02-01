حصل على هذا المجموع في الثانوية وهذا أغرب دور جسده.. حكايات عن محمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الإثنين 1 فبراير، عيد ميلاد الفنان محمد هنيدي الـ 56، فهو من مواليد 1965، ويُعتبر واحدًا من أهم نجوم الكوميديا، وقدم عددا كبيرا من الأعمال في السينما والمسرح والتليفزيون والإذاعة.

وهنا نرصد لكم حكايات عنه في التقرير التالي:

الدراسة

قال الفنان محمد هنيدي، ببرنامج "معكم"، إنه كان طالبا في مدرسة الثانوية الرياضية باستاد القاهرة، إذ كان لاعب كرة بنادي الزمالك، وكانت المدرسة "ثانوي داخلي"، موضحا أن الإجازة كانت يومي الخميس والجمعة، وبعد السنة الأولى تم إغلاق المدرسة، فاضطر للالتحاق بمدرسة إمبابة الثانوية "خدت الثانوية العامة على خير، وجبت 57%، وده كان العدل، وتعبت أوي في السنة دي، وبعد كده اكتشفت إن ده النصيب".!

انطلاقته

اكتشفه المخرج يوسف شاهين، وقدمه في دور صغير بفيلم "إسكندرية ليه"، وفي عام 1988 ظهر في فيلم "يوم حلو ويوم مر"، مع الفنانة القديرة فاتن حمامة، ثم ظهر في مشهد واحد في فيلم "بخيت وعديلة" مع الزعيم عادل إمام، وقدم البطولة المشتركة في فيلم "حلق حوش" مع علاء ولي الدين وليلى علوي، وجاءت انطلاقته الحقيقية من خلال فيلم "إسماعيلية رايح جاي" مع الفنان محمد فؤاد عام 1997

نجوميته

حقق نقلة في إيرادات السينما المصرية من خلال أسطورة "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، ثم تبعها بنجاح مماثل من خلال فيلم "همام في أمستردام" في العام التالي، وقدّم ما يقرب من 35 فيلمًا، منها "عنترة ابن ابن ابن شداد، تيتة رهيبة، أمير البحار، رمضان مبروك أبو العلمين، يوم مالوش لازمة، عندليب الدقي، وش إجرام، يا أنا يا خالتي، عسكر في المعكسر"، وغيرها.

حياته الشخصية

تزوج من السيدة عبير السري، والتي تحمل الجنسية المصرية والسورية، ابنة أحد رجال الأعمال، ولديه ٣ أبناء هم " فاطمة وفريدة وأحمد"، وقال عن نفسه ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي: "بحب الفول والبيض، وعندي (فوبيا) من الأدوار العالية، ومش بخاف من الكلاب ولا الفئران، وكان عندي طموح إني أكون لاعب كورة وظابط شرطة".

أغرب دور

روى الفنان محمد هنيدي، عن أغرب دور قدمه، وكان مع الفنان الراحل فؤاد المهندس، ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "on e":"حد وعدني بدور 15 حلقة مع الفنان فؤاد المهندس، وكان الموضوع ده في ذلك الوقت حلم، ولو مشهد يبقى بطولة، لأن العالم كله هيشوفك، فرسيت على مشهد واحد فقط ، كنت بقول فيه (عاش الفرعون العظيم) عند مرور الفرعون من أمامي".

عملية جراحية

أجرى الفنان محمد هنيدي، خلال عام 2020 ، عملية جراحية في "الفك"، وقال ببرنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "one"، إنه تعرَّض إلى التهابات في "الفك"، وخضع بعدها لجراحة نزع عظام، وتابع: "الحمد لله عدّت على خير". وعلَّق مازحًا: "عمري ما شُفت غرفة عمليات ولا طلعتها".

فيما خضع "هنيدي" أيضا لإجراء عملية قسطرة قلب، بنفس العام، حيث قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": البداية كانت مع الشعور بالإجهاد، وأجريت بعض الفحوصات الطبية، وعلمت بوجود انسداد ببعض الشرايين المؤدية للقلب، لذلك كان القرار سريعًا بإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامتين بالقلب".

لغز فيلم"عسكر في المعسكر"

كشف هنيدي، لغز تأدية "خضر" الشخصية التي قدمها بفيلم"عسكر في المعسكر"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "تعرضنا لضغوطات وتشكيكات بي وبفريق العمل، كان الجميع يطاردني في كل لقاء وحوار وحتى على الإنترنت في تويتر وفيسبوك وإنستجرام وحتى تيك توك، محاولين إحراجي وتوجيه السؤال نفسه على مدار 17 عاما، لم ندافع عن أنفسنا وفضلنا الصمت ولكن لم نعد نتحمل بتكرار التشكيك والسؤال نفسه وكان علينا الآن الرد لنسدل الستار عن لغز من ألغاز التاريخ، طالما حير عقول البشر والباحثين والمفكرين".

وأضاف: "هذا اللغز هو: إزاي (خضر) في فيلم (عسكر في المعسكر) دخل جيش وهو وحيد؟ والإجابة ببساطة لم يكن وحيدا وكان عنده أخ صغير الظاهر أمامكم في مشهدين، حيث كان يظهر في 12 مشهدا ولكننا قررنا حذف مشاهده لتقليل مدة الفيلم لعرضه سينمائيا، وبرده عشان نعرضه حفلات كتير ونجيب فلوس أكتر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

قالوا عنه

- قال النجم أحمد السقا، عن هنيدي، ببرنامج "معكم"على قناة CBC: "الفنان الكبير محمد هنيدي هو صاحب فضل على جيل كامل، وهو بالنسبة لي قامة كبيرة جدا.. وبدون مبالغة لو طلب (هنيدي) عنيا لن أتردد، فهنيدي سبب سعدي وصديقي منذ بدايتي في مسلسل (النوة)، فله كل الاحترام والتقدير، ولن أكف عن قول إن (هنيدي) هو رأس السهم الذي عبر وعبر وراءه جيل بأكمله".

- قالت الفنانة شيماء سيف، عن"هنيدي" عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "العشق.. كوميدياني المفضل.. حافظة كل إفيهاته صم.. بحبك أوي أوي أوي أوي".

- فيما قال الفنان القدير الراحل حسن حسني، في حوار طويل أجراه الناقد طارق الشناوي معه، لكتاب "المشخصاتي"، الذي أصدره مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين: "هنيدي دمه خفيف جدا .. هو الذي أضاف الكثير لمسرحية حزمني يا، وكان أحد أهم أسباب نجاح المسرحية، وهو كوميديان بكل معنى للكلمة .. هبوط وصعود الجماهيرية يخضع لعوامل كثيرة، ليس لدي تفسير سوى أن هنيدي كوميديان من الطراز الأول".

- قالت الفنانة راندا البحيري، عن هنيدي عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "من أكتر الممثلين اللي حبتهم في حياتي.. بيغيرلي مودي في ثانية واحدة.. بحبه، بحبه.. الأستاذ هنيدي".

أحدث أعماله

يُمثل فيلم "الإنس والنمس"عودة للفنان محمد هنيدي، للسينما بعد غياب 4 سنوات عنها، منذ آخر أفلامه"عنتر ابن ابن ابن ابن شداد"، في عام 2017.

وينتظر هنيدي، طرح "الإنس والنمس" بدور العرض السينمائي في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولة الفيلم منة شلبي وصابرين وعمرو عبدالجليل، ومن إخراج شريف عرفة.