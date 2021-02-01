"بنتي وأختي ورفيقة حياتي".. ريم مصطفى تنعي المنتجة الشابة آية رؤوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نعت الفنانة ريم مصطفى، المنتجة الشابة آية رؤوف، والتي رحلت عن عالمنا اليوم الأحد، وأقيمت صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العشاء من مسجد السيدة نفيسة.

ونشرت ريم، صورة لآية رؤوف عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلّقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله أحن وأجدع وأطيب قلب في الدنيا، بنتي وأختي وصاحبتي وعشرة عمري ورفيقة حياتي آية رؤوف عبد الخالق، برجاء الدعاء لها".

وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي المنتجة الشابة آية رؤوف عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، الفنان محمود متولي، الفنان كريم سرور، الفنانة نانسي صلاح، والفنانة منى فاروق وغيرهم.