فن ومشاهير

مها الصغير تكشف عن آخر كلمة قالها والدها قبل وفاته

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الإعلامية مها الصغير، عن آخر كلمة قالها والدها الراحل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي وافته المنية، إثر إصابته بفيروس .

ونشرت مها، صورة لوالدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مبسوط ...آخر كلمة قالها لنا".

وكان الفنان أحمد السقا، قد أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته، وكتي: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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