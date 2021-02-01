مها الصغير تكشف عن آخر كلمة قالها والدها قبل وفاته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الإعلامية مها الصغير، عن آخر كلمة قالها والدها الراحل مصفف الشعر الشهير محمد الصغير، الذي وافته المنية، إثر إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت مها، صورة لوالدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أنا مبسوط ...آخر كلمة قالها لنا".

وكان الفنان أحمد السقا، قد أعلن وفاة محمد الصغير، والد زوجته، وكتي: "توفي إلى رحمة الله حمايا وأبويا العزيز السيد محمد الصغير. الرجاء الدعاء له".

الصغير هو أشهر مصفف شعر، تعامل مع كبار النجمات في مصر والوطن العربي، وعانى قبل رحيله بأيام من إصابته بفيروس كورونا، ونُقل إلى العناية المركزة، التي قضى فيها أخر أيامه.