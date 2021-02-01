نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها ليا: “أنت فرحة البيت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: “أنتِ فرحة البيت.. عيد ميلاد سعيد للنجمة الصغيرة الساطعة في عائلتنا.. (ليا) تكمل العامين”..بهذه الكلمات عايدت النجمة اللبنانية نانسي عجرم ابنتها الصغرى “ليا” خلال الاحتفال بعيد ميلادها يوم أمس.

نانسي عجرم احتفلت بعيد ميلاد “ليا” في منزلها بحضور ابنتيها “إيلا” و”ميلا” وزوجها فادي الهاشم، حيث شاركت نانسي مجموعة من الصور مع عائلتها من الاحتفال عبر صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

واختارت نانسي تزيين حفل عيد ميلاد “ليا” ببالونات من ألوان مختلفة وفرحة، وقالب حلوى كبير.

كما شاركت نانسي في خاصية الستوري الخاصة بها عبر “انستغرام” فيديو يظهر رقص بناتها الثلاثة، وفيديو آخر ظهرت فيه نانسي تراقص ابنتها ليا.

وغمرت السعادة نانسي عجرم وعائلتها من خلال الصور التي ظهروا بها. كما لاقت هذه الصور تفاعلًا كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ككل مرة تشارك فيها نانسي أي صورة لها، خصوصاً في حال كانت هذه الصور تجمعها ببناتها أو أي شخص من أفراد عائلتها.