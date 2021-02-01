تامر حسني ينقذ حياة معجبة.. والفتاة لـ نجم الجيل: “طلعت زي ماتخيلتك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: قام النجم المصري تامر حسني بتلبية دعوة أسرة فتاة من معجباته تعرضت لحادث فقدت فيه الذاكرة واصيبت بالشلل، ولكن لاحظ فريقها المعالج أنها لا تتذكر إلا تامر حسني وأغنياته، وقام تامر بمشاركة مقطع فيديو من اللقاء الذي تم ترتيبه بصورة مفاجئة، ليكشف عن ردة فعل الفتاة.

تامر حسنى، روى قصة المعجبة بيرهان عادل مؤكدا أنها تعرضت لحادث أليم نتج عنه وفاة والدتها، وتسبب فى فقدانها الذاكرة لفترة وشلل تام، وكان حبها وتأثرها بنجمها تامر بمثابة الداعم الأكبر لشفائها، وكيف تم ترتيب اللقاء بينهما عن طريق المقربين منها دون أن تعلم هي.

وكتب تامر حسنى، عبر حسابه الرسمية في موقع “إنستجرام”: يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي وفرحان بيكي أكتر من أي حاجة وكلامك شرف كبير ليا وفرحة كبيرة لقلبي إني أكون داعم بعد ربنا لشفائك ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبالي أنا فرحان إني شوفتك وسمعت قصتك أكتر ما انتي فرحانة بمقابلتي وبكتييييير كمان والله”.

وتابع: يا رب أشوفك بكامل الشفاء قريب جدا وبدعوات كل اللي شافوا قصتك رغم صعوبتها وصعوبة الحادث الأليم اللي اتعرضتي له ونتج عنه وفاة والدتك الله يرحمها وفقدان ذاكرة لفترة وشلل مفقود الأمل في شفائه، وكل الصعوبات اللي مريتي بيها في رحلة علاجك، بشكرك لإرادتك العظيمة للعودة مرة تانية لحياتك الطبيعية، إنتي درس كبير يتعلم منه كل إنسان فاقد الأمل في شيء بشكر قرايبك وإخواتك اللي رتبولك المقابلة دي عشان، فعلاً هم نِعمَ السند و الضهر ربنا يحفظك ويشفيكي ويشفي كل مريض”.