كريم محمود عبدالعزيز يغادر المستشفى بعد أزمة صحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في مصر، آخر تطورات الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبدالعزيز بعد نقله لأحد المستشفيات.

وصرح أشرف زكي لوسائل إعلام مصرية بأن "كريم محمود عبد العزيز الحمد لله بقى زي الفل، هو خلاص خرج من المستشفى وروّح البيت".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: "كريم كان عنده شوية إجهاد بس مش أكتر، والحمد لله خلاص بقى زي الفل وأصبح في المنزل".

وكان المنتج محمد محمود عبدالعزيز كشف عن مرور شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز بأزمة صحية ودخوله على إثرها أحد المستشفيات.

ونشر نجل الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، صورة لشقيقه وهو مستلقي على السرير من داخل أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ومدون عليها عبارة "الحمد لله على كل حال".

ومن جانب آخر، ينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز طرح فيلمه "موسى" في دور العرض السينمائي قريبًا، والذي يشاركه بطولته: إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، ومحمود حافظ، وعبدالرحمن القليوبي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.