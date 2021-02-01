شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج أمام نيللى كريم فى مسلسل "ضد الكسر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان محمد فراج لقائمة مسلسل "ضد الكسر"، للنجمة نيللى كريم ليجسد دور البطولة أمامها بعد تعاونهما سويًا فى مسلسل "تحت السيطرة"، و"سقوط حر"، والمسلسل الإذاعى "اعترافات خوخة"، ليكون هذا العمل التعاون الرابع بينهما، ومن المقرر أن يعرض العمل فى شهر رمضان المقبل.

وتجسد نيللى كريم دور فتاة شعبية تعيش فى منطقة روض الفرج بشبرا، وأصبحت تملك كثيرًا من المال خلال أحداث المسلسل وتدعى "سلمى"، وشقيقتها تارا عماد ويحاول مصطفى درويش أن يبتزها بالأسرار التى يعلمها عنها لكى يتزوج شقيقتها، وتتوالى الأحداث فى إطار درامى واجتماعى، ومن المقرر أن يعرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل.

وانطلق تصوير المسلسل الثلاثاء الماضى كما أن اسم العمل "ضد الكسر"، يعد اسمًا مبدئيًا، ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل إهداء لروح الفنان الكبير سامي العدل، ويواصل القائمون على العمل التحضيرات الأخيرة من اختيار الفنانين المشاركين في البطولة، حيث وقع الاختيار على عدد من الفنانين للمشاركة في البطولة منهم لقاء الخميسي، مصطفى درويش، حمزة العيلي، تارا عماد وهشام إسماعيل وعارفة عبد الرسول وآخرين جار التعاقد معهم.

من ناحية أخرى يشارك محمد فراج فى دراما رمضان من خلال مسلسلات "تقاطع طرق" للنجمة منى زكى، للمخرج تامر محسن، ومسلسل "الملك" مع عمرو يوسف ومسلسل "الاختيار"، بجانب النجمين كريم عبد العزيز واحمد مكى للمخرج بيتر ميمى.