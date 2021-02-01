شكرا لقرائتكم خبر عن شقة فى عمارة روبى تقلب حياتها فى مسلسلها الجديد "شقة 6".. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة روبي فى تحضيرات مسلسلها الجديد "شقة 6"، والمقرر أن تنافس به في موسم شهر رمضان، وينتمى العمل لنوعية الـ15 حلقة حول الإثارة والغموض والتشويق بأحداث تتصاعد حلقة تلو الأخرى، حيث بدأ فريق عمل المسلسل فى التحضيرات لانطلاق التصوير، من خلال عمل بروفات بعض المشاهد واللقطات التي سيتم تصويرها من المرة الأولى، خاصة مشاهد الرعب.

وتدور أحداث المسلسل حول شقة رقم 6 داخل احدى العمارات التى تعيش فيها روبي مع جيرانها، ويفاجأ جميع سكان العمارة بأجواء مرعبة تحدث داخل هذه الشقة، لتبدأ المفاجآت والأحداث المثيرة والمشوقة التي يعيشها الجيران.

ويشارك في بطولة مسلسل "شقة 6" الفنان شريف سلامة، وروبي، وأحمد بدير، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، وحمزة العيلي، رحاب الجمل، هيا فياض، وملك قورة، وتأليف رفيق القاضي ومحمود وحيد وسعاد القاضي ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.

من ناحية أخرى، انتهت الفنانة روبي من تسجيل عدد من أغانيها ضمن ألبومها الجديد، والتي تتعاون فيه لأول مرة مع الشاعر مصطفى حسن، والملحن محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، ويتضمن الألبوم 6 أغانٍ، تتعاون فيها روبي مع الشاعر أيمن بهحت قمر وتوزيع أحمد إبراهيم وتوما وألحان محمد يحيى، والتي تعود به روبي للغناء مرة أخرى بعد ابتعادها فترة كبيرة عن إصدار أغاني جديدة والتي كانت بوابة تعارف الجمهور عليها.