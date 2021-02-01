"أول كذبة أفرح بيها في حياتي".. أحمد أمين ينفي انضمامه لمسلسل دنيا سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نفى الفنان أحمد أمين، ما تردد عن انضمامه لمسلسل الفنانة دنيا سمير غانم والتي تخوض به السباق الدرامي في شهر رمضان 2021.

وكتب أمين، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الحقيقة يشرفني وأتمنى.. لكن للأسف الخبر غير صحيح.. كنت أتمنى يبقى خبر صحيح لدرجة إن دي أول كذبة أفرح بيها في حياتي".

يذكر أن آخر أعمال أحمد أمين مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي عرضته شبكة "نتفليكس"، وحقق نجاحا كبيرا، وشاركه البطولة الفنانة رزان جمال، من إخراج عمرو سلامة.

بينما آخر أعمال دنيا سمير غانم مسلسل "بدل الحدوتة ثلاثة" في رمضان الماضي، وشارك في بطولته النجوم: سمير غانم ومحمد ثروت وشيماء سيف وعمرو وهبة وغيرهم، من إخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج سينرجي وهشام جمال.