شكرا لقرائتكم خبر عن موسم جديد لمسرح المواجهة والتجوال بقيادة محمد الشرقاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المخرج محمد الشرقاوي مرة أخرى لقيادة فرقة مسرح المواجهة والتجوال التي قدمت عروضا مسرحية في كل ربوع ومحافظات مصر لتحقيق العدالة الثقافية ومن العروض التي قدمت " ولاد البلد" و"أمر تكليف " و"إشاعة في الميدان " و"حزام ناشف" وغيرها .



جانب من الحضور في مسرحيات مسرح المواجهة والتجوال

المخرج محمد الشرقاوي كشف لليوم السابع عن خطة جديدة وموسم جديد للفرقة سيعلن عن كافة تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي بحضور معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم .



جمهور مسرح المواجهة والتجوال

فرقة مسرح المواجهة والتجوال هدفها نشر رايات التنوير فى ربوع مصر، وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن إلى جانب توجيه العديد من الرسائل التى تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد ، ومجابهة الأفكار المتطرفة والإيمان بدور الإبداع فى تشكيل الوجدان ويتعاون في هذا المشروع عدة جهات هي الهيئة العامة لقصور الثقافة، صندوق التنمية الثقافية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التعليم العالى وغيرها من الجهات.