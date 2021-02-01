شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يطرح قريبا ثاني أغانى ألبوم "واسيبك ليه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب علي الحجار لطرح ثاني أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "واسيبك ليه" على يوتيوب، وهي من كلمات محمد جلال، وألحان محمد الطوخي، وتوزيع الموسيقي مادو، وطرح النجم على الحجار خلال الأيام الماضى أغنية "لو عايز"، من كلمات محمد جلال، وألحان ممدوح صلاح، وتوزيع أسامة كمال، وهى إحدى أغانى ألبومه الجديد، حيث من المقرر أن يضم الألبوم الجديد 17 أغنية منها 10 أغنيات جديدة لم تطرح من قبل.

كما أعرب النجم على الحجار عن سعادته البالغة بردود الفعل، الذى تلقاها عن أغنيته الأخيرة "لو عايز"، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب في منزله، حيث قال عن الأغنية لـ"الخليج 365" :"أنا قصدت أعمل أغنية خفيفة ومرحة في ظل أزمة كورونا الكئيبة، وصورتها في البيت بالموبايل علشان أقول للناس إن كل واحد فينا ممكن يقضى على الملل والإحباط حتى وهو محبوس فى بيته".