شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام إبراهيم نجل يحيى الفخراني في مسلسل "نجيب زاهى ذركش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان اسلام إبراهيم ضمن أحداث مسلسل "نجيب زاهى ذركش" نجل بطل العمل الفنان يحيى الفخرانى ويحمل دوره الكثير من المفاجآت، حيث أوشك بطل العمل على الانتهاء من تصوير العمل، حيث صور 80% من الأحداث، ويدخل المسلسل غرف المونتاج والمكساج لتسليم الحلقات الأولى من العمل للجهة المنتجة استعداداً للعرض فى شهر رمضان.

وأعرب الفنان اسلام إبراهيم في تصريحات لـ"الخليج 365" عن سعادته بالتعاون مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى لأول مرة مشيرا انه فخور بالعمل معه ويتمنى أن ينال العمل اعجاب الجمهور .

ويقدم الفخراني دورا جديدا عليه ويظهر بشكل مختلف طوال شهر رمضان المقبل، حيث يحاول الإفلات من إحدى الفتيات التي تحاول الإيقاع به في شباكها نظرًا لثروته الكبيرة التي يتمتع بها ويحاول إبعادها عن أبنائه، ويشارك فى بطولته كل من هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين ورنا رئيس وكريم عفيفى واسلام ابراهيم، ومحمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، إخراج شادى الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

ويسجل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخرانى بعدما كونا ثنائيا ناحجا خلال السنوات الأخيرة فى مسلسلات "شيخ العرب همام" عام 2010، و"الخواجة عبد القادر" عام 2012، و"دهشة" عام 2014، و"ونوس" عام 2016 والذى كان آخر تعاون بينهما.