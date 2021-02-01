شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحقق أمنية معجبة مريضة: فرحان إنى أكون داعم لشفائك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب النجم الكبير تامر حسنى، لمعجبة تمنت مقابلته، وتم إعداد اللقاء بينهما عن طريق المقربين منها دون أن تعلم هى، والمعجبة تدعى بيرهان عادل كانت قد تعرضت لحادث أليم نتج عنه وفاة والدتها، وتسبب فى فقدانها الذاكرة لفترة وشلل تام، وكان حبها وتأثرها بنجمها تامر حسني بمثابة الداعم الأكبر لشفائها.

وكتب تامر حسنى، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "يا بيرهان أنا اللي فخور بيكي وفرحان بيكي أكتر من أي حاجة وكلامك شرف كبير ليا وفرحة كبيرة لقلبي إني أكون داعم بعد ربنا لشفائك ودي حاجة كبيرة جدا بالنسبالي أنا فرحان إني شوفتك وسمعت قصتك أكتر ما انتي فرحانة بمقابلتي وبكتييييير كمان والله".

وتابع: "يا رب أشوفك بكامل الشفاء قريب جدا وبدعوات كل اللي شافوا قصتك رغم صعوبتها وصعوبة الحادث الأليم اللي اتعرضتي له ونتج عنه وفاة والدتك الله يرحمها وفقدان ذاكرة لفترة وشلل مفقود الأمل في شفائه، وكل الصعوبات اللي مريتي بيها في رحلة علاجك، بشكرك لإرادتك العظيمة للعودة مرة تانية لحياتك الطبيعية، إنتي درس كبير يتعلم منه كل إنسان فاقد الأمل في شيء بشكر قرايبك وإخواتك اللي رتبولك المقابلة دي عشان، فعلاً هم نِعمَ السند و الضهر ربنا يحفظك ويشفيكي ويشفي كل مريض".