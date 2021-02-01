فن ومشاهير

عمر صباغ يحقق نجاحًا قياسيًا مع سيف نبيل

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــرد: حققت أغنية “لو” للمؤلف الموسيقي عمر صباغ، وغناء النجم العراقي سيف نبيل رقمًا قياسيًا على موقع “يوتيوب”، حيث تخطت حاجز الـ50 مليون مشاهدة.

وأغنية “لو” من كلمات علي البدر وألحان سيف نبيل، والكليب الخاص بها من إخراج حسين شعلان وصدر في شهر يوليو من العام 2020.

وكشف عمر صباغ مؤخرًا عن تعاونات فنية جديدة تجمعه مع سيف نبيل من بينها أغنية ديو لسيف مع النجمة بلقيس فتحي وقال: “أتوقع أن يكون هذا الديو مفاجأة للناس”.

نفيد بالذكر أن آخر أعمال عمر صباغ الفنية مع سيف نبيل كانت أغنيات “لو”، و”غصبًا”، و”فوق القمة”.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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