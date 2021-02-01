فن ومشاهير

بعمر الحادية والثمانين.. عبدالهادي بلخياط يعود للغناء دعماً للصحراء المغربية

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: عاد الفنان المغربي عبدالهادي بلخياط عن اعتزاله الغناء بعد تسع سنوات ليقدّم إلى الساحة الفنية المغربية عملاً جديداً، يحمل اسم “أنا الصحراوي”.

وكان مشروع بلخياط الغنائي قد أبصر النور بعد زيارته معبر الكركارات وقضية الصحراء المغربية وما أثير حولها من جدل عدّه فنانون مغاربة كقضية وطنية، إذ اختار بلخياط كلمات من الصحراء المغربية ووجّهها للجنود المقاتلين هناك.

وبلخياط هو واحد من أهرام الموسيقى المغربية، البالغ من العمر 81 سنة وكان قد اعتزل الفن عام 2012 ليتجه إلى الموعظة والإرشاد الديني.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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