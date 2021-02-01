نيللي كريم.. مذيعة برامج مع “المدفعجية” لأربع حلقات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: بعدما شاركتهم الغناء في شارة مسلسل “100 وش” خلال موسم رمضان الفائت، التقت الفنانة المصرية نيللي كريم مجدداً بفريق “المدفعجية” وليس لشارة مسلسل جديد كما ظنّ البعض، بل لتجربة تقديم تلفزيونية هي الأولى في مسيرة كريم.

وعلى مدى أربع حلقات، تطّل كريم مع الفرقة ضمن برنامج “هيتايا” أي التعريب لكلمة Hits”، وجاء الاسم كتمثيل لمعنى الأغنية الضاربة التي تلقى رواجاً واسعاً في السوق.

وسيعرض البرنامج على منصات إلكترونية تماشياً مع سوق الإنتاج الرقمي، في حين تشكل مدة الحلقة الواحدة التي لا تزيد على خمس دقائق حالة مختلفة في صناعة البرامج الموسيقية.

وجرى تصوير الموسم الأول كاملاً والذي يقوم على استضافة نجمين فقط طوال الموسم الواحد لنشاهد كريم حاضرةً في حلقات الموسم الأربعة تاركةً المجال لغيرها من النجوم في المواسم المقبلة.