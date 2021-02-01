الملكة رانيا تعايد زوجها وابنها: “حبّي لكما يزداد كلّ يوم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت الملكة رانيا البعد الله، زوجة العاهل الأردني، بعيد ميلاد زوجها الملك عبد الله الثاني، وذلك بنشر صورة تجمعهما معاً على حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام”.

وتوجهّت العبد الله برسالة تهنئة إلى زوجها قالت فيها: “دعائي في هذا اليوم، أن يحمل لك كل عام السلام نفسه الذي تسعى دائماً إلى نشره في العالم، كل عام وسيدنا بألف خير، والله يحفظ إياك لي يا أغلى الناس”.

وكانت الملكة قد عايدت في اليوم نفسه ابنها الأمير هاشم في عيد ميلاده السادس عشر، كون ذكرى ميلاده تصادف في يوم عيد ميلاد والده نفسه أي 30 كانون الثاني (يناير).

ونشرت الملكة صوراً لعاهل الأردن برفقة نجله الأمير وكتبت: “ما كنت أتخيل أنّ بإمكاني أن أحبكما أكثر، ثم أجد حبّي لكما يزداد كلّ يوم، كل سنة وسيدنا وهاشم بخير”.