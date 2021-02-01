طلب غريب من جوليا روبرتس للظهور في مسلسل Friends

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: كان بين جوليا روبرتس وماثيو بيري انجذاب واضح على الشاشة، وتطوّرت مشاعرهما في الحقيقة حين حلّت ضيفةً في حلقة خاصة من المسلسل الكوميدي الشهير “Friends” في عام 1996. وبهدف إقناع النجمة بالظهور في المسلسل، كان على الممثل الذي اشتهر بلعب دور تشاندلر أن يجري لها بحثاً عن فيزياء الكم، بحسب ما جاء في موقع “الدايلي ميل” البريطاني.

وتمت مشاركة تفاصيل حول حلقة “Friends” المصيرية من الموسم الثاني يوم الخميس، في محادثة حصرية مع صانعي البرنامج دافيد كرين ومارتا كوفمان، ومنتجين وكتّاب بارزين آخرين. قال المنتج التنفيذي كيفين برايت: “طلب منها ماثيو أن تشارك في العرض، فأجابته: أجري لي بحثاً عن فيزياء الكم، وسأشارك بالمسلسل”. وتابع: “فأجرى ماثيو البحث وأرسله إليها بالفاكس في اليوم التالي”.

وأخبرت أليكسا جونغ، إحدى كتّاب المسلسل، أنها تعتقد أنهما التقيا قبل الحلقة، لكنها “كانت مهتمة به لأنه ساحر جداً، وأنهما كانا يراسلان بعضهما طوال الوقت عبر الفاكس، وكنا نساعده بالردّ عليها”.

وأضافت: “أتذكر حين كنا في الكواليس. ظلت تقول: تشاندلر مضحك جداً، وأنا أجبتها: لقد كتبت كل السيناريو! لا أعرف ما إذا كانت قد وقعت في حب ماثيو على الفور، لكنهما سرعان ما بدآ في المواعدة بعد ذلك منذ عام 1995 حتى وقتٍ قريب من تصوير الحلقة الخاصة في العام التالي.

وتأتي هذه المقابلة في الوقت الذي ينتظر فيه عشاق المسلسل بفارغ الصبر لقاء النجوم الستة في حلقة خاصة، والتي تم تأجيلها مرات عدّة بسبب جائحة كورونا.