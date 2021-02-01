كارول سماحة ترافق الجمهور في “أيام الشتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تحقق أغنية النجمة اللبنانية كارول سماحة نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة “أيام الشتي” التي أصدرتها مؤخرًا عبر المتاجر الموسيقية الكبرى.

وبالرغم من أن أغنية “أيام الشتي” صدرت في ألبوم كارول الميلادي الجديد Christmas Carole، إلّا أن نجاحها لم ينحصر بفترة العيد، بل استمرّ لما تحمله هذه الأغنية من معانٍ إنسانية رقيقة.

وتلامس الأغنية قلوب المتابعين عبر كلمات تصف حالة المارة تحت الشتاء، بين باحث عن الراحة وحالم بغد أكثر دفئاً، لتنسجم روح الأغنية مع وضع لبنان الاقتصادي الصعب.

أغنية “أيام الشتي” من كلمات وألحان كارول نفسها في تجربة أولى في مجال التلحين، أما التوزيع فمن حصة إيليو كلاسي.