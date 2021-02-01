شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر هنا الزاهد بفيلم مينا مسعود "فى عز الضهر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة هنا الزاهد خلال أحداث فيلم "فى عز الضهر" للفنان المصرى العالمى مينا مسعود بدور اليد اليمنى لبطل العمل، فى عمليات النصب الدولية التى يقومون بها خلال الأحداث، وتدور أحداث الفيلم في إطار التشويق والأكشن، والعمل بطولة مينا مسعود وهنا الزاهد ومحمد علي رزق ومحمد عز وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي وإيهاب فهمي ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل .

وكانت هنا الزاهد قال فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم، إنها حاليًا في مرحلة تحضيرات الشخصية التي تقدمها من خلال الفيلم، مشيرة إلى أنها سعيدة بهذا الدور خاصة أنه مختلف وجديد عن أعمالها السابقة.

وأضافت هنا الزاهد أنها تجسد شخصية فتاة تدعى ساندرا، موضحة أنه سيكون هناك تغيير كبير فى شكلها للتناسب مع طبيعة الشخصية، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور بعد عرض الفيلم فى السينمات.

فيلم "فى عز الظهر" سيكون أول أعمال مينا مسعود فى مصر، حيث إن مشاركته فى عمل مصرى واحدة من أمنياته منذ الصغر.

ومن آخر أعمال مينا مسعود والتى حققت نجاحا كبيرا مسلسل "Reprisal" وذلك بعد نجاحه الساحق فى فيلم "Aladdin" وقد تم طرح الكتاب الأول لمينا فى الأسواق "Evolving Vegan" منذ أشهر قليلة.