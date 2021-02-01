شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة دينا سمير تنتقد الرجل فى أغنية "عامل من بنها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة دينا سمير أغنية "عامل من بنها" من كلمات عمرو السعيد وألحان أحمد شوقي والتي تنتقد فيها وبشكل كوميدي سلوكيات الرجال الذين لا يولون اهتمامًا لمن يحبونهم ويتركون الحمل على زوجاتهم ويتخلون عن المسئولية، والأغنية توزيع عز وائل وهندسة صوتية مودي محب صولو كيبورد عز وائل وتيك صوت مينا سمير ومونتاج أحمد فرغل.

يذكر أن المطربة دينا سمير قدمت من قبل أغنية "يلا نودع سنة" والتي تم طرحها قبل رأس السنة بأيام وهي أغنية ديو مع المطرب وملحن العمل أحمد شوقي وكلمات محمد أبو شبانة وتوزيع جورج يعقوب، وصولو جيتار عمرو شتات، صولو ساكس رأفت ميسو، ولها من قبل أغنية (حبيبتي مصر) والتي طرحت قبل افتتاح بطولة الأمم الأفريقية وهي من كلمات عماد فتحي وألحان احمد عصام وتوزيع خالد الشاعر.

كما شاركت في مسرحية "حبه مطر" والتي غنت بها ٤ أغانٍ خاصة بالعمل وهم من أشعار بكري جابر، وألحان الموسيقار جمال نوفل .