أول فيديو من كواليس مسلسل "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

نشر المخرج محمد سلامة، أول فيديو من كواليس مسلسله "موسى" المنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل.

وعلّق سلامة على الفيديو الذي نشره عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "ملحمة موسى.. تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.. رمضان 2021".

وكان المخرج محمد سلامة، نشر صورة بصحبة بطل العمل الفنان محمد رمضان خلال كواليس تصوير مسلسل "موسى"، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلّق: "موسى.. رمضان 2021.. رمضان مع رمضان أحلى".

مسلسل "موسى" بطولة النجوم: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، من إنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.