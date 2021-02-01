صور| منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة منة عرفة لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها المصور أحمد مبارز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وخطفت منة الأنظار في أحدث ظهور لها، إذ ظهرت بشكل جديد ومختلف، ومكياج جذاب.

وشاركت منة عرفة مؤخرًا، في مسلسل "إسعاف يونس"، الذي يعرض على منصة Watch It من بطولة محمد أنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز خلال الحلقات القادمة، والعمل من إخراج معتز التوني.