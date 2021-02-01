فن ومشاهير

صور| منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة منة عرفة لجلسة تصوير جديدة، كشف عنها المصور أحمد مبارز، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وخطفت منة الأنظار في أحدث ظهور لها، إذ ظهرت بشكل جديد ومختلف، ومكياج جذاب.

وشاركت منة عرفة مؤخرًا، في مسلسل "إسعاف يونس"، الذي يعرض على منصة Watch It من بطولة محمد أنور و الفنانة سارة سلامة وهناء الشوربجي ومحمد علي رزق وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة وأحمد فهمي وعبير صبري ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وصلاح عبد الله ومحمود البزاوي وكريم محمود عبد العزيز خلال الحلقات القادمة، والعمل من إخراج معتز التوني.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا