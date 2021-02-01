عمرو دياب يطرح ألبوم "يا أنا يا لأ" في المتاجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن النجم عمرو دياب، عن طرح أحدث ألبوماته الغنائية "يا أنا يا لأ" في المتاجر وفيرجن ميجاستور مصر.

وكتب دياب، عبر حسابه على إنستجرام: "أحصل الآن على النسخة الأصلية من ألبوم عمرو دياب الجديد (يا أنا يا لأ) فقط بجميع فروع ڤيرچن ميجاستور مصر".

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد "يا أنا يا لأ" من 12 أغنية، وهي "يا أنا يا لأ، محسود، شكراً، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يا دلعوا، من العشم، محسود (Remix)، الجو جميل".

ويتعاون الهضبة في ألبومه الجديد مع عدد من كبار الملحنين والشعراء، أبرزهم: أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي آل الشيخ، خالد عز، محمد يحيى، عادل حقي، مكساچ وديچيتال ماستر أمير محروس، تسجيل صوت أندرو داوود وشيري شكري.