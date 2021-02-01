تفاصيل حالة هيثم شاكر الصحية بعد إصابته بـ كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان هيثم شاكر، تفاصيل حالته الصحية بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد.

وقال شاكر، في تصريحات لبرنامج "et بالعربي"، إن حالته الصحية مستقرة وفي طريقه إلى التعافي، لافتا إلى أنه سيجري مسحة جديدة يوم الأربعاء المقبل للتأكد من إيجابية أو سلبية حالته، وذلك بعد خضوعه لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة منذ إصابته بالفيروس.

وكان هيثم شاكر أعلن يوم الخميس الماضي، إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "الحمد لله إيجابي كورونا، دعواتكم".

يشار إلى أن هيثم شاكر أطل على جمهوره كممثل في مسلسل "حب عمري" الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2020، وشاركته البطولة الفنانة سهر الصايغ والفنانة منة فضالي الفنان محمد عادل، تأليف فداء الشندويلي، إخراج عبدالعزيز حشاد.

وكان أخر ألبومات هيثم شاكر بعنوان "معرفة قديمة" والذي صدر عام 2019.