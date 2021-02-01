بعد تعرضه لحادث.. فادي خفاجة يطمئن جمهوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان الشاب فادي خفاجة، عن حالته الصحية عقب تعرضه لحادث سير بسيارته.

ونشر فادي، صورًا لسيارته، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الحمد لله.. أنا بخير، وألف شكر ليكم كلكم.. قدر الله وما شاء فعل ..الحمد لله أنا بخير .. ويا رب ما حد يشوف ولا يعيش اللحظة دي".

وكان الفنان فادي خفاجة، كشف في وقت سابق، عن تعرضه لحادث بسيارته، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وعلق: "اتقلبت بالعربية الحمد لله".

جدير بالذكر أن "فادي"، بدأ مسيرته الفنية في سن مبكرة، وشارك في بطولة العديد من الأعمال الفنية، وحقق شهرة واسعة من خلال دوره في أجزاء مسلسل "يوميات ونيس" مع الفنان محمد صبحي، وقام الأخير بتكريمه مؤخرا ضمن احتفالية 50 سنة فن.