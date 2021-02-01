شقيق كريم محمود عبد العزيز يكشف تفاصيل حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي

كشف الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، تفاصيل الحالة الصحية للفنان كريم محمود عبد العزيز بعد نقله لأحد المستشفيات.

وكتب نجل الراحل محمود عبد العزيز، عبر "ستوري إنستجرام": "شكرا لكل اللي حاول يتصل للاطمئنان على كريم.. وآسف إني مش عارف أرد على كل اتصالات ورسائل حضراتكم".

أضاف: "الحمد لله كريم بخير.. أزمة صدرية تنفسية شديدة شوية، الحمد لله على كل حال".

وكان الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز، كشف عن مرور شقيقه الفنان كريم محمود عبد العزيز بأزمة صحية ودخوله على إثرها أحد المستشفيات.

ونشر عبد العزيز، صورة لشقيقه وهو مستلقي على السرير من داخل أحد المستشفيات، وذلك عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، ومدون عليها عبارة "الحمد لله على كل حال".

ومن جانب آخر، ينتظر الفنان كريم محمود عبد العزيز طرح فيلمه "موسى" في دور العرض السينمائي قريبًا، والذي يشاركه بطولته النجوم: إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، محمود حافظ، عبد الرحمن القليوبي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي، من إنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر العالمية.