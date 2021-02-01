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عمرو عرفة يشيد بالهدف الثاني لصلاح أمام ويست هام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أشاد المخرج عمرو عرفة، بالهدف الثاني الذي أحرزه اللاعب المصري محمد صلاح المحترف في صفوف الإنجليزي، أمام فريق ويست هام يونايتد.

وكتب عرفة، عبر حسابه على تويتر: "الكورة وهي طايرة ونازلة قدامه، تحس إنه قالها اخشعي فخشعت، وبعدين قالها إذهبي فذهبت مبتسمة إلى الشباك.. متحدثاً عن الهدف الثاني لأبو مكة.. روعة".

والتقى مساء أمس الأحد، فريق ليفربول مع فريق ويست هام، ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2020-2021 ، وانتهى اللقاء بفوز ليفربول بنتيجة 3 /1 ، وأحرز محمد صلاح هدفين بالمباراة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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