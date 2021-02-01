ياسمين صبري على متن "طائرة" ورانيا يوسف جذابة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل "طائرة" وتحمل في يدها "تورتة" عيد ميلاد.

رانيا يوسف

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس جذابة وسط الطبيعة

إيمان سلامة

شاركت الفنانة إيمان سلامة جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة

سميرة سعيد

نشرت المطربة المغربية سميرة سعيد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إيناس عز الدين

نشرت الفنانة إيناس عز الدين صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود أنيق.

ساندي علي

نشرت الفنانة ساندي علي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بمكياج جذاب.

مي فاروق

نشرت المطربة مي فاروق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية أنيقة.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية جذابة.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة الشابة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة عفوية.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها من أمام البحر.