شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينقذ حياة معجبة..والفتاة لـ نجم الجيل: طلعت زى ماتخيلتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب النجم الكبير تامر حسنى، لـ بيريهان عادل، معجبة تمنت مقابلته، وتم إعداد اللقاء بينهما عن طريق المقربين منها دون أن تعلم هى، وقد تعرضت بيريهان لحادث أليم نتج عنه وفاة والدتها، وتسبب فى فقدانها للذاكرة لفترة وشلل تام وكان حبها وتأثرها بنجمها تامرحسني بمثابة الداعم الأكبر لشفائها.

ووجهت بيريهان رسالة شكر لنجم الجيل تامر حسنى بعد لقائهما، قائلة:"بشكر كل اللى ساعد وفريق عمل تامر المحترمين كلهم على أحسن استقبال، وبشكر تامر حسنى إنه طلع زى ما تخيلته، ويستاهل حب الناس كلها ربنا يباركلك فى ولادك وتشوفهم أحسن الناس ومش هنسى وعدك لأنى مصدقاك، إننا هنتقابل تانى و إن شاءالله أكون بقيت أحسن وشكراً تانى على كل حاجة".

وكانت المؤسسة الأمريكية العالمية JLC الراعية لليوم العالمى للأمراض المدارية المهملة الأهرامات المصرية، قد اختارت النجم الكبير تامر حسنى ممثلا كرمز للشرق الأوسط كأكبر حملة إنسانية في العالم ضمن 62 معلما من جميع أنحاء العالم، حيث يعبر كل منطقة عنها نجمها الأهم كرمز لها، كما تم اختيار النجمة الأمريكية سكارليت چوهنسون وشارون ستون وآڤريل لاڤين وچاستين توماس ليكونوا رموز فنية أيضًا بجانب معالم بلادهم.

وأحيا مؤخرًا النجم تامر حسنى، حفل انطلاق فعاليات بطولة العالم لكرة اليد رقم 27، والتى تحتضنها مصر من 13 حتى نهاية يناير الجارى، بصالة استاد القاهرة الدولى، وشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى أعطى إشارة البدء لانطلاق البطولة.

وفاجأ النجم تامر حسنى جمهور حفل رأس السنة، الذى أقامتة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤخرًا، والذى يعرض على جميع شاشات المتحدة، بتقديم أغنية "خليك فولاذى" لأول مرة على الشاشات، وهى الأغنية الرئيسية لألبومه الجديد، حيث قدمها بطريقة مصورة من مقاطع من فيلمه الجديد "مش أنا".

وعلى هامش الحفل قال تامر حسنى إنه سعيد للغاية باختياره لتقديم الحفل الذى يختتم به عام 2020، وإنها كانت سنة صعبة للغاية ولكنه يسعى دائما لإسعاد الجمهور، مشيرا إلى أنه ممتن للغاية باختياره نجم عام 2020، لافتا إلى أنه سيستمر بنفس النشاط الفنى الذى ختم به العام وألبومه الجديد الذى حقق نجاحات كبيرة وتصدر التريندات ومواقع السوشيال ميديا.