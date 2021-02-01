شكرا لقرائتكم خبر عن فاندام فى أحدث ظهور له مع والدته: يمكن للأمهات تحويل عالمنا إلى جنة.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث نجم الأكشن جان كلود فاندام متابعيه على ضرورة احترام الأمهات ومعاملتهن بالطريقة المثلى، وذلك من خلال صورة نشرها بصحبة والدته، علق عليها وكتب رسالة إلى جمهوره قال فيها: "دعونا نتعامل دائمًا مع أمهاتنا بأفضل طريقة ممكنة، يمكن للأمهات تحويل عالمنا إلى جنة".

وكان النجم العالمى جان كلود فاندام، قد شارك متابعيه وجمهوره، فى وقت سابق بصورة له عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، يظهر من خلالها وهو يستمتع بعطلته الأسبوعية تحت أشعة الشمس، فى أحدث ظهور له بعد رقصته الأخيرة داخل صالة الألعاب الرياضية التي حظيت على ملايين المشاهدات.



فاندام ووالدته

وكان النجم العالمي فان دام، قد عبر عن سعادته بتتويج المصري بيج رامي بلقب مستر أولمبيا، وذلك من خلال رسالة صوتية حصل ”الخليج 365” على نسخة منها وهى الرسالة التى أرسلها فان دام لمدير أعماله وليد التلبانى، يبدى فيها إعجابه بـ بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أولمبيا، حيث وصف فان دام رامي بأنه يشبه الرجل الأخضر الشهير في أفلام مارفيل، وأنه يتمتع ببنية عضلية رائعة.

وفاندام شارك مؤخرا فى كليب جديدة لفرقة "آرون" الفرنسية، من إخراج ابنته بيانكا فان دام، حيث ظهر وهو يرقص فى موقف سيارت منفردا، وكذلك على أحد الشواطئ، حيث تنوع الظهور ما بين الرقص والاستعراض، فقد ظهر فاندام، وهو يؤدى الحركات الراقصة والرياضية أيضا بسلاسة، وكأنه ابن العشرين عاما، وقد نشرت الفرقة الموسيقية "ارون" الفيديو عبر قناتهم عبر موقع "يوتيوب".