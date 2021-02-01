شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد الكدوانى: كريم عبدالعزيز تركيبة ساحرة وممثل مختلف ربنا يديمه نعمة فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم ماجد الكداونى، عن حبه لصديقه النجم كريم عبد العزيز، خاصة أن الصداقة التى تجمعه بكريم أكثر من 20 عاما، وقال الكدوانى، خلال لقائه فى الجزء الثانى من حلقته فى برنامج "سهرانين" للنجم أمير كرارة المذاع على قناة ON، كريم عبد العزيز تركيبة ساحرة جدا حساس أوى واللى بقوله ده بجد مش مجاملة وكل كلامه من قلبه بتعلم من ردود أفعاله وربنا يديمه نعمه فى حياتى والمعاملة معاه لازم تكون بحساب وعلى طبيعته وتتعامل معاه بقلبك وعشرة عمر لا يمكن يمثل عليك وهو ممثل مختلف".

فيلم "وقفة رجالة"، من بطولة ماجد الكدوانى، وسيد رجب، وبيومى فؤاد، وشريف دسوقى، ومحمد سلام، وأمينة خليل التى تشارك بظهور خاص، إضافة إلى ضيوف الشرف سوسن بدر وصفاء الطوخى إيمان السيد والعمل من إنتاج شركات سينرجى فيلمز، أفلام مصر العالمية، نيوسنشرى ماجيك بينز.

وقفة رجالة تدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف بجانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم.