شكرا لقرائتكم خبر عن سيد جبر: كرواية القهوجى شخصية حقيقية فى حياة سيد درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان القدير سيد جبر، عن أن شخصية "كرواية القهوجي" التي يقدمها في مسرحية "سيد درويش" شخصية حقيقية في حياة فنان الشعب ولكنه طورها بالاتفاق مع مخرج العمل ومؤلفه.



سيد جبر في شخصية كراوية

وأوضح أيضًا: لقد قدمت من قبل الكثير من الأعمال المسرحية علي مسرح الدولة ومسرح القطاع الخاص وحصلت علي جوائز كثيرة آخرها جائزة أحسن ممثل في الأردن، ولكن هذا الدور اعتبره إعادة اكتشاف لي في مسرح الدولة رغم كمية الأعمال التي قدمتها من قبل، والحمد لله كل من يشاهد المسرحية سواء من الجمهور أو النقاد كان يثنى على الشخصية وعلي أدائي لها.



الفنان سيد جبر في شخصية كراوية

وقال أيضًا: أحببت الشخصية جدًا وأحببت الفنان ميدو عادل لدرجة أنني كنت أشعر بكأني بتعامل مع سيد درويش نفسه واستمتع كل ليلة عرض بهذه المسرحية وبكل فريق العمل ومنهم بكل تأكيد أيضًا النجمة لقاء سويدان والنجمة الجميلة رشا سامي وجميع نجوم عرض سيد درويش والمؤلف سيد إبراهيم والمخرج أشرف عزب تحت قياده الدكتور عادل عبده.



الفنان سيد جبر

مسرحية "سيد درويش" من إنتاج فرقة أنغام الشباب برئاسة الفنان ماهر عبيد، تأليف السيد إبراهيم، ديكور محمد عبد الرازق، ملابس د.نجلاء الفقى، توزيع موسيقى حمادة الحسينى، استعراضات وفيق كمال، إضاءة أبو بكر الشريف، مادة فيلمية ضياء داوود، مخرج منفذ وليد سعد، د.طارق دياب، إخراج أشرف عزب.