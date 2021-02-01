شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الفار فى الرعاية المركزة بعد إصابته بغيبوبة و"الممثلين" تتخذ اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مقرب من الفنان الكوميديان عادل الفار، عن حالته الصحة بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بمدينة نصر.

وقال المصدر في تصريح لـ ”الخليج 365” أن الفنان تم نقله إلى أحد المستشفيات بمدينة نصر ودخل غرفة العناية المركزة بعد تعرضه لغيبوبة كبدية، ومن المقرر أن يتم التشخيص الصحيح بعد 24 ساعة، وأكد المصدر أن نقابة المهن التمثيلية على تواصل دائم مع نجل الفنان عادل الفار لمتابعة حالته الصحية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخرج الفنان الكبير خرج فى تصريحات له منذ يومين، أشار فيها إلى أنه لا يوجد أحد من زملائه فى الوسط الفنى أو أصدقائه يسألون عنه نهائيا، وأنه يعيش وحيدًا حتى صديقه خالد عجاج يحاول الاتصال به لكنه لا يرد إلا قليلا.

عادل الفار الذى يؤمن بأن الوسط الفنى غدار كان ملء السمع والبصر فى فترة التسعينات، وهو من مواليد 20 ديسمبر 1961، وشارك فى العديد من الأعمال الفنية مثل "هيستيريا" و"شجيع السيما" "وزكية زكريا فى البرلمان"، ومن أهم مسلسلاته "الكومى" و"صاحب السعادة"، وظهر مؤخرًا فى مسلسل "الفتوة" الذى قام ببطولته الفنان ياسر جلال.